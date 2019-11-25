Депутата, сидевшего за изнасилование, исключили из партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народный депутат Украины Роман Иванисов исключен из партии «Слуга народа».

«У нас есть монобольшинство, но мы можем говорить очень откровенно: третий депутат (Иванисов — Ред.) был исключен из партии „Слуга народа“. И мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, мы действительно партия народная, „Слуга народа“, мы служим народу Украины, и набрали людей из народа, обычных людей», — сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.

Зеленский указал, что если будут находить «что-то уголовное, какие-то новости будут о „договорняках“, ну люди не идеальные, потому что это не наши родственники, не наши друзья», то так людей будет исключать из партии «Слуга народа».

Президент считает, что монобольшинство — это хорошо, но самое главное, чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди.

Позже заместитель главы фракции Евгения Кравчук заявила, что народный депутат Иванисов исключен и из состава фракции «Слуга народа». Об этом она сообщила агентству «Интерфакс-Украина».

«Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады», — отметила она.

Ранее появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.