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Создатель WWW представил план по спасению интернета

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Создатель WWW представил план по спасению интернета

Британский ученый Тим Бернерс-Ли, создавший вместе с Робером Кайо систему World Wide Web, представил глобальный план, как спасти интернет от политических манипуляций, фейковых новостей, нарушений конфиденциальности и других угроз, которые могут повергнуть мир в «цифровую дистопию». Об этом пишет The Guardian.

«Я думаю, что страх людей перед злодеяниями, происходящими в интернете, оправданно становится все больше и больше. Если мы оставим интернет таким, какой он есть, то существует вероятность, что многое пойдет не так», — сказал он.

В проекте, над которым больше года работали 80 организаций, определены девять основных принципов защиты Сети — по три для правительств, компаний и частных лиц. Как отмечает газета, его уже поддержали более 150 организаций, включая Microsoft, Google и Facebook. На момент выпуска материала ни Amazon, ни Twitter не поддержали описанные в проекте принципы, уточняется в статье.

В опубликованном плане говорится, что правительства должны делать все возможное, чтобы каждый желающий мог подключиться к интернету, и не допускать его отключений. Кроме того, личные данные пользователей должны быть защищены, а люди должны иметь право отказываться от их обработки.

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Компании должны, в частности, делать интернет доступным для всех, а также обязаны разрабатывать веб-версии для людей с ограниченными возможностями и нацменьшинств.

Пользователи должны участвовать в создании «богатого и релевантного» контента, а также создавать сообщества, в которых каждый будет чувствовать себя в безопасности.

«Силы, ведущие Сеть в неправильном направлении, всегда были очень сильны. Независимо от того, являетесь ли вы компанией или правительством, управление сетью — это способ получения огромных прибылей или способ гарантировать, что вы остаетесь у власти. Люди, пожалуй, самая важная часть этого, потому что только люди будут мотивированы, чтобы привлечь двух других к ответственности», — заключил Бернерс-Ли.

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Понедельник, 25 ноября 2019
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