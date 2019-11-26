Баканов встретился с представителями бизнеса

Служба безопасности Украины должна быть более открытой для бизнеса, выразил убеждение глава СБУ Иван Баканов во время встречи с представителями бизнес-сообщества.

«Сегодня Служба безопасности является самой открытой среди других правоохранительных органов и в адрес СБУ поступает наименьшее количество жалоб от бизнеса», — цитирует во вторник утром Баканова пресс-служба СБ Украины.

Согласно сообщению, это подтвердил и бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий. Он отметил, что подписание меморандума между СБУ и бизнесом позволило значительно снизить количество жалоб, поступающих в адрес Службы. Если в 2017 году их было 41, то в этом году только 12. При этом, большинство жалоб, в том числе касающиеся так называемых «писем счастья», решаются положительно.

Баканов сообщил, что в Службе проанализировали жалобы и обнаружили нарушения. Все материалы этой проверки переданы в Госбюро расследований, и сегодня ГБР уже проводит соответствующие расследования. Глава спецслужбы также выразил уверенность, что введение электронной системы подачи заявок на те или иные проверки значительно минимизирует злоупотребления.

«Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов отметил, что главное чего сегодня бизнес ждет от правоохранительных органов — это их предсказуемость, понятность правил игры и минимизация вмешательства в работу бизнеса. В этом контексте бизнес интересует: предусматривает ли реформа СБУ лишение ее экономических функций», — говорится в сообщении.

Баканов отметил, что несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проекте закона о Службе вообще нет слова «экономика». Реформа предусматривает переориентацию функций СБУ, в частности на защиту критической инфраструктуры. Слово «коррупция» в законопроекте упоминается только один раз — речь идет о нулевой толерантности к ней среди сотрудников Службы.

В то же время он назвал неправильной идею лишения Службы правоохранительных функций. Он напомнил, что согласно Конституции Украины национальную безопасность государства обеспечивают соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы.

«При условии демилитаризации мы должны остаться специальным органом с правоохранительной функцией. Иначе, согласно Конституции, мы не сможем защищать государственную безопасность », - отметил Баканов.

Он подчеркнул, что в целом законопроект о реформе СБУ положительно оценивают как отечественные, так и международные эксперты и организации. «Такие влиятельные организации как НАТО и Консультативная миссия ЕС назвали его наиболее приближенным к высоким мировым стандартам, по сравнению с предыдущими редакциями», — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству между СБ Украины и бизнес-сообществом.

«Отдельно Баканов отметил, что, не дожидаясь реализации реформы, СБУ меняется уже сейчас. И делает все, чтобы стать более открытой для бизнеса и граждан», — отмечают в пресс-центре спецслужбы.