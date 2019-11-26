Ночью сожгли машину главы Одесской таможни

В ночь на 26 ноября на закрытой стоянке таможни сожгли машину, которая принадлежала семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
Об этом руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал в Facebook.
«Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Шкоду Октавиа, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов — от контрабандистов до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами», — написал он.
По словам Нефедова, 25 ноября в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5,7 млн грн за 4-х новые авто BMW.
Руководитель таможни обратился в МВД и Нацполицию и призвал обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.
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