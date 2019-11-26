Депутату Федине подготовили подозрение из-за угроз президенту

Государственное бюро расследований подготовило сообщение о подозрении народному депутату за угрозы президенту.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке», — отмечают в бюро.
Нардепу инкриминируют ч.1 ст.346 УКУ (угроза убийством в отношении президента Украины).
Также в прокуратуру направили проект представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата.
В ГБР указывают, что 26 октября текущего года народный депутат и гражданка, находясь в г. Львове, совершили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой высказывали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.
Как сообщалось, депутат от «Евросолидарности» София Федина и волонтер Маруся Зверобой, комментируя высказывания Зеленского в Золотом во время общения с ветеранами АТО 26 октября, акцентировали внимание на недопустимости такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и выражали предположение, что на передовой «невзначай может взорваться граната, а ещё там обстрелы бывают ...».
Позднее работники правоохранительных органов открыли уголовное производство из-за высказываний Федины и Маруси Зверобой о Зеленском.
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