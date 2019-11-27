Официальный курс пересек отметку в 24 грн за доллар

Национальный банк Украины на среду, 27 ноября, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек - до 23,9827 грн за доллар против 24,0538 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4289 грн против 26,4784 грн накануне.