Секретарь СНБО заявил о невозможности прямых переговоров с ЛДНР

Сейчас нельзя говорить о том, что Украина согласится на прямые переговоры с руководством террористических ДНР и ЛНР.

Об этом по результатам панельной дискуссии «Прекращение огня и разведенин войск на Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос относительно заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о необходимости прямого диалога президента Украины с властью ДНР и ЛНР.

«Давайте поймем, словосочетание Лаврова „власти Донецка и Луганска“ — это кто? Я человек, который до сих пор прописан в Луганске, и когда речь идет о выборах, о многих вещах, я хотел бы понимать: со мной будет кто-то общаться? Поэтому, конечно, наши оппоненты, враги будут делать все, чтобы мы пошли на какие-то отношения с этими ... Вот надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная, нам нужна нормандская встреча. Я уверен, что президент Владимир Зеленский ни одного шага ни на какие-то уступки, которые не будут в пользу нашего государства, не сделает», — отметил Данилов.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина очень нужна встреча в «нормандском формате», чтобы напрямую задать некоторые вопросы президенту РФ Владимиру Путину.