«Евровидение» отменили

Женевская штаб-квартира Европейского вещательного союза (ЕВС) подтвердила отмену «Евровидения» (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме).

В пресс-релизе, размещенном на сайте организации, выражено глубокое сожаление в связи с отменой «Евровидения-2020». Подчеркивается, что это решение «было трудным». Оно мотивировано неопределенностью, связанной с распространением заболевания COVID-19.

Ранее об отмене сообщили организаторы мероприятия. «Конкурс „Евровидение-2020“, который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, — говорится в пресс-релизе. — Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено».

При этом отмечается, что конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году. «Как представляется, Роттердам является и останется городом, который должен принять следующее „Евровидение“, — говорится в сообщении голландских организаторов мероприятия. — Мы горды тем, что Роттердам готов взят на себя эту роль и в 2021 году. В предстоящий период мы вместе с властями города и Европейским вещательным союзом обсудим, как это может быть осуществлено».