Войти
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии
официально
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии
Кличко заявил, что общественный транспорт в Киеве работает не для всех
столица
Кличко заявил, что общественный транспорт в Киеве работает не для всех

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

решение
RSS

«Евровидение» отменили

324
«Евровидение» отменили

Женевская штаб-квартира Европейского вещательного союза (ЕВС) подтвердила отмену «Евровидения» (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме).

В пресс-релизе, размещенном на сайте организации, выражено глубокое сожаление в связи с отменой «Евровидения-2020». Подчеркивается, что это решение «было трудным». Оно мотивировано неопределенностью, связанной с распространением заболевания COVID-19.

Ранее об отмене сообщили организаторы мероприятия. «Конкурс „Евровидение-2020“, который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, — говорится в пресс-релизе. — Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено».

Читайте также: Цена нефти упала до уровня сентября 2003 года

При этом отмечается, что конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году. «Как представляется, Роттердам является и останется городом, который должен принять следующее „Евровидение“, — говорится в сообщении голландских организаторов мероприятия. — Мы горды тем, что Роттердам готов взят на себя эту роль и в 2021 году. В предстоящий период мы вместе с властями города и Европейским вещательным союзом обсудим, как это может быть осуществлено».

Евровидение, Евровидение-2020
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016