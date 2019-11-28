Налоговая стала реже проводить внеплановые проверки

Государственная налоговая служба в августе-октябре 2019 года провела 2,7 тыс. внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период 2018 года их было на 1 тыс. больше, сообщил глава ведомства Сергей Верланов.

«Применение рискоориентированных подходов позволяет значительно сократить количество внеплановых проверок без снижения поступлений в бюджет», — написал Верланов в Facebook в четверг.

По данным на сайте налоговой службы, документальными (плановыми и внеплановыми) проверками за этот период охвачено 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% — среднего и 0,2% — малого предпринимательства.

Доначисления по итогам проверок выросли на 6,5 млрд грн в августе-октябре этого года — до 13,3 млрд грн.