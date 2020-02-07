Главу акцизного департамента в ведомстве Верланова назначили без конкурса

11 декабря 2019 года на должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины был назначен Роман Гнатюк.

До этого назначения он был заведующим сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов, где проработал чуть более 1 месяца.

Несмотря на явную неравноценность этих двух должностей, в ГПС назначение Гнатюка состоялось без конкурса, что по мнению юристов, является нарушением Закона Украины «О государственной службе».

Действующее законодательство предусматривает возможность назначения госчиновников без проведения конкурса. Однако только в случае если речь идет переведении чиновника на равнозначную или низшую вакантную должность в том же или ином госоргане — по решению руководителя госслужбы или субъекта назначения.

В случае же с Гнатюком — его назначения в ГНСУ не соответствует сути " равнозначная или низшая вакантная должность".

Во-первых, штат сектора Минфина, где работал Гнатюк, составляет всего 3 человека, а штат департамента ГНС — не мене 4 отделов и более 30 человек (в подчинении у руковдителя). По количеству штатных единиц Департамент и сектор не может считаться равнозначным.

Во-вторых, принцип " равнозначная или низшая вакантная должность" определяется, в том числе, размером должностного оклада, который, в данном случае, не может быть выше. Так, оклад заведующего самостоятельным сектором (Минфин) составляет 13,7 тыс. грн в месяц, а оклад руководителя департамента другого госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины — 15,9 тыс. грн.

То есть, Гнатюка перевели на должность без конкурса, игнорируя факт неравнозначности окладов.

И в-третьих, согласно действующему законодательству, переведение Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должно было произойти по согласованию Министра финансов, данные о котором в документах ведомства, что публикуются на сайте, отсутствуют.

Кроме того, должность заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов является патронатной, что также исключает возможность применения к Гнатюку положений ЗУ «О государственной службе» о безконкурсном переводе.

Отметим, что Роман Гнатюк, до назначения в Минфин, работал в аппарате ГФС (начальником отдела Офиса больших плательщиков налогов) под руководством бывшего главы Романа Насирова. Уволился с ГФС 31 октября 2019 года. Причина увольнения — неизвестна.

О продвижение Гнатюка по карьерной лестнице ранее уже писали СМИ.

Журналисты, в частности, анализировали идекларацию чиновника, в которой нашли массу несоответствий.

Согласно декларации Гнатюка за 2018 год, ему на праве 100% собственности принадлежит комната общей площадью 21,1 м. кв. (город Бровары Киевской области), которую, по утверждению Гнатюка, он приобрел за 3 грн; квартира общей площадью 62,4 м. кв., расположенная в Козятине Винницкой области (1 тыс. грн стоимости).

Иное имущество, по данным СМИ, Гнатюк от глаз общественности скрыл. Речь идет о 3 квартирах и 5 земельных участках, которые чиновник записал на своего 69-летнего отца-пенсионера.