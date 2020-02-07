Войти
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ
реформы
В Кабмине хотят снова сделать одну платежку за газ
Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента
резонанс
Трамп назвал «адом» и «охотой на ведьм» процедуру импичмента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Главу акцизного департамента в ведомстве Верланова назначили без конкурса

248
Главу акцизного департамента в ведомстве Верланова назначили без конкурса

11 декабря 2019 года на должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины был назначен Роман Гнатюк.

До этого назначения он был заведующим сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов, где проработал чуть более 1 месяца.

Несмотря на явную неравноценность этих двух должностей, в ГПС назначение Гнатюка состоялось без конкурса, что по мнению юристов, является нарушением Закона Украины «О государственной службе».

Действующее законодательство предусматривает возможность назначения госчиновников без проведения конкурса. Однако только в случае если речь идет переведении чиновника на равнозначную или низшую вакантную должность в том же или ином госоргане — по решению руководителя госслужбы или субъекта назначения.

В случае же с Гнатюком — его назначения в ГНСУ не соответствует сути " равнозначная или низшая вакантная должность".

Во-первых, штат сектора Минфина, где работал Гнатюк, составляет всего 3 человека, а штат департамента ГНС — не мене 4 отделов и более 30 человек (в подчинении у руковдителя). По количеству штатных единиц Департамент и сектор не может считаться равнозначным.

Во-вторых, принцип " равнозначная или низшая вакантная должность" определяется, в том числе, размером должностного оклада, который, в данном случае, не может быть выше. Так, оклад заведующего самостоятельным сектором (Минфин) составляет 13,7 тыс. грн в месяц, а оклад руководителя департамента другого госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины — 15,9 тыс. грн.

То есть, Гнатюка перевели на должность без конкурса, игнорируя факт неравнозначности окладов.

И в-третьих, согласно действующему законодательству, переведение Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должно было произойти по согласованию Министра финансов, данные о котором в документах ведомства, что публикуются на сайте, отсутствуют.

Кроме того, должность заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов является патронатной, что также исключает возможность применения к Гнатюку положений ЗУ «О государственной службе» о безконкурсном переводе.

Отметим, что Роман Гнатюк, до назначения в Минфин, работал в аппарате ГФС (начальником отдела Офиса больших плательщиков налогов) под руководством бывшего главы Романа Насирова. Уволился с ГФС 31 октября 2019 года. Причина увольнения — неизвестна.

О продвижение Гнатюка по карьерной лестнице ранее уже писали СМИ.

Журналисты, в частности, анализировали идекларацию чиновника, в которой нашли массу несоответствий.

Читайте также: «Оскар»-2020: кто претендует на победу и почему?

Согласно декларации Гнатюка за 2018 год, ему на праве 100% собственности принадлежит комната общей площадью 21,1 м. кв. (город Бровары Киевской области), которую, по утверждению Гнатюка, он приобрел за 3 грн; квартира общей площадью 62,4 м. кв., расположенная в Козятине Винницкой области (1 тыс. грн стоимости).

Иное имущество, по данным СМИ, Гнатюк от глаз общественности скрыл. Речь идет о 3 квартирах и 5 земельных участках, которые чиновник записал на своего 69-летнего отца-пенсионера.

налоговая, ГНС, Роман Гнатюк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 7 февраля 2020
Четверг, 6 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Что нужно, чтобы в Украину пришли инвестиции

Уже скоро 30 лет наши президенты ездят в Давос «умикать» Украину. Как говорил один из них. А инвестор косяком не идёт, падлюка. И не пойдёт. И дело тут не в отсутствии «нянь», и даже не в месте страны в рейтинге Douing Business. Проблемы глубже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016