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Власти США учредили фальшивый университет для выявления студентов-нелегалов

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Иммиграционно-таможенная служба США создала университет-«ловушку» для выявления нарушителей визового режима. Как сообщил в четверг интернет-портал The Daily Caller, это ведомство, действующее в структуре Министерства внутренней безопасности США, учредило «Фармингтонский университет», не имевший ни администрации, ни программы обучения. В результате в ловушку попались около 250 студентов из-за рубежа, пытавшихся незаконно продлить срок пребывания в стране по неиммиграционным визам типа F-1.

«Эти студенты изначально въезжали на территорию США для прохождения обучения по программам студенческих обменов в аккредитованных учебных заведениях, — пояснил порталу представитель Иммиграционно-таможенной службы. — Позднее они писали заявления о переводе в Фармингтонский университет, где не предлагалось никаких программ обучения. Поскольку это заведение не обеспечивало учебный процесс или выдачу дипломов, записавшиеся туда студенты просто использовали программу студенческих виз для продления срока пребывания в США». Сами студенты, добивавшиеся такого перевода, знали о том, что Фармингтонский университет не является законно действующим учебным заведением, считает представитель Иммиграционно-таможенной службы.

Помощник федерального прокурора Брэндон Хелмс, подготовивший документы о нарушителях визового режима, отметил, что «100% числившихся в университете иностранных студентов ни секунды не провели в аудиториях». «Если бы они действительно стремились получить образование в США, — добавил он, — Фармингтонский университет не привлек бы никого из них, поскольку он не мог предложить ни курсов, ни преподавателей, ни услуг».

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По данным портала The Daily Caller, 80% от общего числа задержанных в ходе этой операции иностранных студентов согласились добровольно покинуть территорию США, 20% — пока еще раздумывают либо пытаются оспорить решение иммиграционной службы.

США, нелегалы
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