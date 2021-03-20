«Укроборонпром» готов взять в управление активы «Мотор Сич»

Государственный концерн «Укроборонпром» готов взять в управление активы «Мотор Сичи», чтобы сохранить ее потенциал, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.
«Сохранение украинской „Мотор Сичи“ я считаю вопросом национальной безопасности. „Укроборонпром“ уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества „Мотор Сич“ с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы „Мотор Сич“ продолжало свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие», — приводит слова Гусева пресс-служба «Укроборонпрома».
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».
По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
В настоящее время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям.
Первое — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины.
12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании СНБО в четверг, 11 марта, речь шла не о национализации запорожского предприятия «Мотор Сич», а о его возвращении в собственность украинского народа в соответствии с действующим законодательством.
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