Украина и РФ начали согласование транзита газа по европейским правилам

Технические консультации Украина — РФ — ЕС по газу, запланированные на пятницу в Брюсселе, были перенесены с целью согласования договора о присоединении сетей, переданного российской стороной. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины», отметив, что заключение договора в будущем станет первым шагом к продолжению транзита.

«Мы, наконец, получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель „Оператора ГТС Украины“ передал „Газпрому“ еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели. Такой договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко», — говорится в сообщении компании в Facebook.

В «Нафтогазе» пояснили, что перенос технических консультаций в Брюсселе необходим для ознакомления с документами. «Трехстороннюю встречу, запланированную на сегодня, перенесли именно для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения», — сказано в сообщении. «Мы настаиваем на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, которые внедрила Украина», — отметила пресс-служба компании.

Ранее СМИ сообщили, что технические консультации по газу в формате Россия — ЕС — Украина, которые должны были пройти в пятницу в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. При этом не была ясна причин переноса встречи.

В четверг в Вене состоялись российско-украинские консультации по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, руководителей «Нафтогаза Украины» и «Оператора газотранспортной системы Украины».