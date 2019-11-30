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CNN сообщает, что Украина может начать выгодные для Трампа расследования

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CNN сообщает, что Украина может начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти якобы с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальные лица в Украине проводят консультации по вопросу о том, как улучшить отношение Трампа к их стране. «По словам этих источников, недавно встречавшихся с украинскими официальными лицами, правительство Украины все еще может объявить о новых расследованиях, которые могут посчитать выгодными для президента США с политической точки зрения», — отмечается в материале.

Телеканал констатирует, что неясно, каких именно вопросов могут касаться разбирательства. «По словам одного из источников, украинские официальные лица отметили, что возможные расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом», — говорится в материале.

По сведениям телеканала, украинские власти осознают зависимость Киева от поддержки США в сфере безопасности и рассчитывают на расширение помощи со стороны Вашингтона. Как говорится в материале, украинская сторона полагает, что некоторые американские официальные лица, курировавшие отношения между Вашингтоном и Киевом, сейчас лишились «доверия Трампа» из-за той роли, которую сыграли в процедуре импичмента. Это затрудняет взаимодействие между странами, якобы считают в Киеве.

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Напомним, что в Соединенных Штатах произошел скандал вокруг июльского разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Дональд Трамп, импичмент
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