В воскресенье, в первый день зимы, синоптики прогнозируют первый снег, хоть и мокрый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«1 декабря в Украине переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег (в южной части небольшой дождь), днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла », - говорится в сообщении.

2-3 декабря ожидается осложнение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение 3 декабря в Украине мокрый снег (в южной части с дождем), местами налипание мокрого снега, 2 декабря в Карпатах и на Закарпатье силный мокрый снег, днем 3 декабря на Правобережье местами небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

4-5 декабря будет без осадков, лишь на Левобережье, днем 4 декабря и в северных областях местами небольшой мокрый снег. Температура 4 декабря ночью 2-8° мороза, днем от 3 ° мороза до 2° тепла; 5 декабря ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем 0-5 ° тепла, на востоке 1-3 ° мороза. В Карпатах без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

По Киеву и области в воскресенье, 1 декабря, также ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 1-3 ° мороза, днем около 0°, по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

2-3 декабря облачно с прояснениями. 2 декабря без существенных осадков, 3 декабря осложнение погодных условий: ночью умеренный, днем местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

4-5 декабря без осадков, лишь днем 4 декабря местами небольшой мокрый снег. Температуре 4 декабря ночью 2-7 ° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 5 декабря ночью от 4° мороза до 1 ° тепла, днем 0-5° тепла.