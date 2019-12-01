Число жертв аварии с автобусом в России выросло до 15

В результате аварии с участием автобуса в Забайкальском крае РФ погибли 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позднее это же агентство, а также «Интерфакс» дали такие же данные по жертвам со ссылкой на МЧС России. По данным спасательного ведомства, в ДТП пострадали 18 человек.
«По пострадавшим — не менее пяти, по погибшим — 12», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю.
Автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга недалеко от одноименной станции в Сретенском районе региона в 60 км от Читы. В автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель. По данным полиции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса. По предварительной информации, которую приводят СМИ, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.
Как сообщили местным СМИ в пресс-службе минздрава Забайкальского края, по предварительной информации, семь человек получили тяжелые травмы. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи, к вылету готовится вертолет регионального центра медицины катастроф.
«В составе бригады: хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог, сестра-анестезист и операционная сестра. Также к месту происшествия в составе медицинской бригады полетит замминистра по организации медицинской помощи взрослому населению Юлия Зверочкина», — заявили в ведомстве. На место аварии вылетел также второй вертолет с руководителями региона.
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