В России перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие

В Воронежской области России из-за сложных погодных условий перевернулся автобус с украинцами, восемь пассажиров травмированы, один пострадавший в тяжелом состоянии.
Об этом Укринформу сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
«По информации консула Украины в Российской Федерации, 3 декабря из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту г. Запорожье — г. Ростов-на-Дону. По сообщению консула, в результате инцидента 8 граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них — в тяжелом состоянии», — отметил Кирилич.
Он проинформировал, что пострадавших госпитализировали в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.
Кирилич заверил, что консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ по Воронежской области и лечебным заведением, а дело находится на контроле Департамента консульской службы и Посольства Украины в РФ.
Как ранее сообщили российские СМИ, сегодня в 12.30 часов на 763 км автодороги М4-«Дон» в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса «Ман», двигаясь в сторону юга, не справился с управлением своего транспортного средства и допустил его опрокидывание.
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