В России перевернулся автобус из ДНР, есть погибшие

В Российской Федерации перевернулся автобус с жителями оккупированного Донбасса. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.
Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в Ростовской области.
Сообщается, что утром на трассе М4-Дон произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся.
«В результате двое человек погибли, трое пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, всего в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, — из отдельных районов Донецкой области. Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.
Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было. По уточненным данным, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.
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