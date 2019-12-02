В США снова угрожают Китаю пошлинами

Президент США Дональд Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

«Есть логический дедлайн — 15 декабря. Если ничего не случится до этого момента, президент ясно дал понять, что он введет пошлины, повышенные пошлины», — отметил Росс.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.