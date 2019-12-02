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В Минэкономики оригинально объяснили падение промышленного производства

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В Минэкономики оригинально объяснили падение промышленного производства

В Министерстве экономики заявили, что рекордное падение промышленности на 5% в годовом измерении является следствием общемирового тренда.

Такие данные сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.

«Но если в тот период (кризиса. — Ред.) экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. У ряда наших партнеров такой провал в промышленности произошел на несколько месяцев раньше, а связь с европейской экономикой последние годы существенно усилилась», — написал он.

По его словам, промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн.

«И хотя последние десятилетия в мире наблюдалась деиндустриализация (из-за роста важности сектора услуг и рост технологичности промышленного выпуска), такое падение в промышленности имеет потенциал существенно затормозить глобальную экономику», — объяснил Николайчук.

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По данным Минэкономики, падение промышленного производства наблюдается в ЕС, в частности, в Германии, Румынии и Италии. В то же время промышленность Турции наоборот растет.

Напомним, что промышленное производство в Украине в октябре 2019 года сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5% после снижения на 1,1% в сентябре, 1,7% в августе и 0,2% в июле.

промышленность, промышленное производство
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