Hyundai Motor инвестирует $17 млрд в производство электромобилей

Компания Hyundai Motor, крупнейший южнокорейский автопроизводитель по объему продаж, к 2025 году инвестирует в развитие производства 61 трлн вон ($51 млрд). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении руководства компании.
Цель масштабных инвестиций — повышение конкурентоспособности существующего бизнеса и создание новых возможностей за счет инвестиций в технологии будущего. В частности, 20 трлн вон ($17 млрд) будет потрачено на разработку, усовершенствование и производство беспилотных и электрических автомобилей.
Компания также отмечает, что к 2025 году планирует повысить коэффициент операционной прибыли с нынешних 5% до 8%.
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