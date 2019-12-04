Кабмин назначил временного руководителя «Энергоатома»

Кабинет министров Украины назначил генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом», сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, полномочия президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского (вступил в должность в 2014 году), уволенного 27 ноября распоряжением правительства № 1122, прекращены с 3 декабря.

Основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, «дело Мартыненко», бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.