МИД возмутился словам президента Казахстана о Крыме

В МИД Украины глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева касательно отрицания аннексии Крыма Россией. Казахстанской стороне будет предъявлен соответствующий демарш.

Об этом сообщает пресс-центр министерства.

«Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан», — говорится в заявлении.

Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор Украина неуклонно их придерживалась, говорят в Киеве. Дипломаты подчеркивают, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 года.

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, — организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств», — добавили в МИД.

Напомним, в интервью Deutsche Welle Токаев заявил, что не называет то, что случилось с Крымом, аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово о Крыме...», — сказал президент Казахстана.