Войти
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
позиция
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа
Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами до конца года
мирный процесс
Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами до конца года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

МИД возмутился словам президента Казахстана о Крыме

104
МИД возмутился словам президента Казахстана о Крыме

В МИД Украины глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева касательно отрицания аннексии Крыма Россией. Казахстанской стороне будет предъявлен соответствующий демарш.

Об этом сообщает пресс-центр министерства.

«Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан», — говорится в заявлении.

Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор Украина неуклонно их придерживалась, говорят в Киеве. Дипломаты подчеркивают, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A / RES / 68/262 от 27 марта 2014 года.

Читайте также: Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту газа

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, — организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств», — добавили в МИД.

Напомним, в интервью Deutsche Welle Токаев заявил, что не называет то, что случилось с Крымом, аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово о Крыме...», — сказал президент Казахстана.

МИД, Крым, Касым-Жомарт Токаев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016