Китайская биржа намерена купить более 49,9% ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), купившая в 2017 году Украинский банк реконструкции и развития (УБРР), намерена купить пакет АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,90003%.

Об этом говорится в сообщении биржи.

Китайская биржа намерена купить 15,973 тыс. акций ПФТС. На данный момент BOCE не является акционером украинской биржи.

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет разрешил китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) купить более 25% акций фондовой биржи ПФТС.

BOCE — крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзин, КНР.

Фондовая биржа ПФТС — один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets. ПФТС является корреспондирующимся членом Всемирной федерации фондовой биржи и членом Международной ассоциации бирж.