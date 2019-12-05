Украинских депутатов приглашают учиться в Конгресс

В 2020 году народные депутаты смогут пройти специальное обучение в Соединенных Штатах Америки по программе Конгресса.
Об этом сообщила зампредседателя «Слуги народа» Евгения Кравчук, которую цитирует официальная Facebook-страница фракции .
Уже с 2020 года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса «Open Word».
Отмечается, что американцы приглашают депутатов от всех фракций. единственное условие — это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США смогут улететь более 300 парламентариев.
«Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Главная ценность американской демократии — это институты власти. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина», — заявила Кравчук.
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