В Польше изъяли крупнейшую за десятилетия партию кокаина

Польские правоохранительные органы предотвратили рекордную по объемам контрабанду кокаина весом 1850 кг. Как сообщил в четверг на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, общая стоимость груза составляет 2 млрд злотых ($526 млн).

«Это крупнейшая контрабанда в нашей истории как минимум за последние 30 лет», — сказал глава польского правительства. «Международные преступные группы хорошо организованы, поэтому профессионализм налоговой службы, полиции, центрального следственного управления дают возможность сказать, что мы можем спать спокойно», — добавил он.

Как отметил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, кокаин предназначался для европейского рынка. Помимо этого, правоохранительным органам удалось обнаружить лабораторию, где кокаин очищался от примесей, так как его перевозили в контейнере с мелом из Колумбии.