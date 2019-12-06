Украина, скорее всего, не получит решения от МВФ в этом году

Украина не успеет получить окончательное решение от Международного валютного фонда до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом LIGA.net рассказали три высокопоставленных собеседника в разных государственных структурах.

«Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте», — отметил собеседник в одной из финансовых госструктур.

По информации источников издания речь прежде всего идет об изменениях в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов).

Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября.

Другой собеседник издания рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и Фондом.

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement — принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

«Мы приближаем меморандум как можем — это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ».

Сообщается, что следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.