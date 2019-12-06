Рада приняла закон о предотвращении отмыванию денег

Верховная Рада приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Принятие этого решение поддержали 246 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Этот закон направлен на совершенствование и уточнение отдельных норм законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласование и улучшение положений меняющихся законодательных актов, обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Документ адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FAT и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже введены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, имеющих намерение получить членство (в т.ч. Украина).

Принятие этого закона является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС и позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и обеспечить возможность получения от ЕС второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Закон предусматривает применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) клиентов.

В документе также говорится о разрешении на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга, увеличении суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создании прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения.

Кроме того, законом определяется размер штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц — до 1 млн необлагаемых минимумов). Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), с обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения.

Предполагается также сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования и совершенствования процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.