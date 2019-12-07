В Киеве на 8-9 декабря планируются массовые акции

Массовые акции планируются в центре Киева 8-9 декабря, накануне и в день саммита лидеров «нормандской четверки».
Как сообщается на сайте МВД Украины, из Киевской государственной городской администрации поступило четыре сообщения и одна информация из Интернета от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря.
«Заявленное организаторами количество участников составляет несколько десятков тысяч лиц», — информируют правоохранители.
Для обеспечения безопасности и порядка будут привлечены 3 тыс. правоохранителей и сформированы дополнительные силы резерва.
«МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон», — отмечается в сообщении.
Во время координационного совещания в Главном управлении Нацполиции Киева отмечалось, что с организаторами мероприятий были проведены встречи.
9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и РФ.
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