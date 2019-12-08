Папа Римский молится за успех переговоров в Париже

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что встреча в нормандском формате увенчается успехом, и призвал молиться за это. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
«Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и канцлера ФРГ, что называется нормандским форматом, на которой будет вестись поиск выхода из болезненного конфликта на востоке Украины. Я молюсь за ее успех и всех призываю к тому же в надежде, что политический диалог внесет вклад в построение мира и справедливости для народа этих территорий», — сказал понтифик.
Франциск не в первый раз публично высказывается на тему кризиса на Донбассе. Он также объявлял сбор пожертвований в пользу пострадавшего населения.
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