На Майдане проходит акция «Красные линии для Зеленского»

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского», направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от сдачи национальных интересов при переговорах в «нормандском формате» в Париже и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает «Интерфакс-Украина», на Майдане Независимости собралось несколько тысяч людей. У подножия стелы независимости установлена сцена, с которой выступают организаторы и активисты акции.

У участников митинга в руках флаги Украины, партийные знамена, а также плакаты с надписями: «Красние линии для Зе!», «Накаких компромиссов», «Я не хочу в Союз», «Путин будет в суде», «Верни не унитазы — верни Крым».

Митинг проходит в спокойном режиме, правопорядок обеспечивает Национальная полиция, в частности сотрудники полиции коммуникации.

После официального начала акции участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе.

После этого начались выступления нескольких украинских музыкальных коллективов.

Заявленная цель акции — предостеречь Зеленского о недопустимости перехода «красных линий» на переговорах в Париже 9 декабря, которые были 3 декабря объявлены тремя фракциями парламента. Среди требований — недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, и прекращения международных судебных процессов против РФ.

Организаторами акции являются: партии «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина», «Свобода» и другие «патриотические» и националистические организации.