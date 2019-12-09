«Укрпочта» приняла Боинг с миллионом посылок с «черной пятницы»

5 декабря «Укрпочта» приняла в аэропорту Борисполь борт Боинг 747 с почти миллионом посылок с «черной пятницы», около 100 работников топ-менеджмента и аппарата центрального офиса помогали сортировать получения.
Об этом в Facebook написал глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«В четверг, мы приняли в Борисполе борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту, как следствие удачных продаж черной пятницы. Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт и на импорт.
Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет, автоматизации.
... На эти выходные около 100 сотрудников топ менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки. Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие. Я чем смог, также помог, и даже слегка поработал поставщиком пиццы для восстановления после смены», — написал Смелянский.
Глава «Укрпочты» рассказал, что сортировывать отправления будут в течение недели.
«В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлеченные компании с аутсорсинга, продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове путем перенаправление потоков помогут это сделать эффективно.
Чего уже добились: экспорт — мелкие пакеты обрабатываем день в день, посылки — 2-3 дня. Импорт: простые посылки и письма также в графике, работаем над сокращением отставания по регистрируемым и экспресс», — резюмировал Смелянский.
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