Россияне держат судна в Керченском проливе более двух суток

Время искусственного удерживания россиянами в Керченском проливе судов, следующих в/из портов Бердянска и Мариуполя в ноябре выросло в несколько раз по сравнению с октябрем 2019 года.

Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

«По итогам ноября 2019 (по состоянию на 01.12.19) картина в Керченском проливе, по сравнению с октябрем, существенно изменилась в худшую сторону: на входе в Азовское море среднее время искусственного удерживания судов выросло с 16,1 до 56,2 часа (то есть в 3,5 раза); на выходе из Азовского моря в Черное — с 26,9 до 52,8 часа (в 1,96 раза)», — сообщил Клименко.

Он также отметил, что отдельно были сделаны расчеты без учета штормовых дней, когда движение в Керченском проливе было перекрыто. «, Чтобы получить объективную картину, мы исключили из расчетов задержки судов в дни штормов и показали „очищенную от штормов“ статистику отдельными столбиками на диаграммах, но это изменило картину несущественно: на входе возрастание с 16,1 до 40,9 часов (без фактора штормов — то есть в 2,5 раза); на выходе возрастание с 26,9 до 39,6 часа (в 1,47 раза)».

Клименко также подчеркнул, что ранее уменьшение времени искусственного удерживания россиянами мариупольских и бердянских рейсов коммерческих судов в Керченском проливе в октябре эксперты связывали с подготовкой РФ к участию в Нормандском саммите 9 декабря 2019.