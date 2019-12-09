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Соратник Ельцина рассказал, почему Россия не подняла вопрос Крыма в 1991 году

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Соратник Ельцина рассказал, почему Россия не подняла вопрос Крыма в 1991 году

После развала СССР России пришлось оставить Крым и Донбасс в составе Украины, так как перед Москвой стоял ряд более острых вопросов, в том числе — вопрос с атомным оружием. Об этом РБК сообщил экс-глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов.

По его словам, о судьбе Крыма шли дискуссии с самых первых дней после подписания соглашения о создании СНГ. «Я вел переговоры в Севастополе, а Юрий Яров (зампредседателя Верховного совета РСФСР. — Ред.) вел переговоры по Крыму. Но потом все это прикрыли, потому что очень остро встал вопрос об атомном вооружении. Украину очень волновал вопрос территориальной целостности, а нас — вопрос атомного оружия», — рассказал Филатов.

По его словам, «категорическим» противником вхождения Донбасса и Крыма в состав России был Константин Морозов, министр обороны Украины. «Я присутствовал при разговоре Бориса Николаевича с ним. Но пришлось все-таки этот договор подписывать в 1994 году — Крым оставить у них, оружие они отдают нам, и мы вместе с Францией и Великобританией гарантируем им территориальную целостность», — рассказал экс-глава администрации Ельцина.

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Ранее Филатов рассказал в интервью газете «Взгляд», что в 1991 году представители делегаций Крыма и Донбасса просили оставить регионы в составе России из-за того, что на Украине развивался национализм.

При этом бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг высказывание Филатова, пояснив, что такой вопрос официально на встрече в Беловежской пуще в 1991 году не поднимался.

Крым, Сергей Филатов
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