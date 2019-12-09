Украина и Россия не смогли договориться в Париже по газу

Украинская и российская делегации в Париже договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом в понедельник сообщил журналистам исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться», — отметил он.

Витренко заявил, что будут продолжаться как двусторонние переговоры между Украиной и РФ, так и трехсторонние с участием Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что даже трехсторонней формат предполагает, что хозяйственные субъекты «Нафтогаз» и «Газпром» должны заключить определенные контракты, и должны быть контракты между «Газпромом» и оператором украинской ГТС.

Отвечая на вопрос о том, «обнуляются» ли взаимные претензии с Россией, Витренко указал: «Мы ничего не обнуляем. Мы наоборот аргументировано пояснили, почему наша позиция о необходимости выполнения (решений — Ред.) арбитражей является действительно законной и почему решения арбитражей являются окончательными и обязательными для исполнения».