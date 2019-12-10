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Депутат из «Слуги народа» внес законопроект об отмене языкового закона

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Депутат из «Слуги народа» внес законопроект об отмене языкового закона

Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, внесен в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил депутат парламента, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Facebook.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии», — сообщил парламентарий. Бужанский заявил, что указанный закон «ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет», а направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка».

«Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти», — добавил он.

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По его мнению, отмена закона откроет возможность для написания нового проекта о языке, начать широкую дискуссию на эту тему между жителями востока и запада Украины, представителями различных профессий и политических взглядов.

Напомним, что ранее эксперты Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

языковой закон, Максим Бужанский
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Комментарии (1)
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Oleksa Dorosh
Oleksa Dorosh 1 час 11 минут назад

МаксТупаяовца тепер зайнівся мовними питаннями чи воно просто хоче "захавать" свій язик?

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