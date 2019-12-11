Госбюджет-2020 подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, поддержанный Верховной Радой 14 ноября.
Как сообщается на странице прохождения соответствующего законопроекта № 2000 на сайте Верховной Рады, 11 декабря он возвращен с подписью главы государства.
Как сообщалось, одобренный парламентом госбюджет на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований, на финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения — 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры — 390 млн грн, охраны окружающей среды — 190 млн грн, образования — 180 млн грн.
Помимо этого, госбюджет предусматривает 52,76 млн грн на финансирование Агентства по управлению государственным долгом.
В целом доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в размере 1,093 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — в 974,7 млрд грн. доходы специального фонда — 119 млрд грн.
Расходы госбюджета определены в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,052 трлн грн.
Предельный объем дефицита госбюджета установлен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% ВВП.
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