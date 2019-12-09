В сгоревшем колледже не было пожарной сигнализации

В сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не была установлена пожарная сигнализация.

Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, анализируя причины значительного числа жертв пожара 4 декабря.

«Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже (Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса — ред.) вообще не было пожарной сигнализации», — отметил Чечеткин.

По его словам, также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

У одесских спасателей есть все минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник. Но нет ни одного «куба жизни» (надувного спасательного батута — ред.)

В то же время Чечеткин отметил, что опыт европейских стран показал: эффективность «кубов жизни» как средств спасения людей невысока. В Украине есть всего пять таких «кубов жизни».