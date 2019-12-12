Рада сегодня продлит особый статус Донбасса еще на год

Верховная Рада планирует на заседании 12 декабря продлить до конца 2020 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Законопроект № 2569 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» депутаты собираются включить в повестку дня сессии и рассматривать первым вопросом в четверг.

Накануне Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять его за основу и в целом. Авторами данной законодательной инициативы выступили председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Данный документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года включительно.

Сам закон об особом статусе ОРДЛО Рада приняла в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

После рассмотрения этого вопроса парламентарии имеют целью принять постановление для образования организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая должна состояться в Киеве 22-25 мая 2020 года. Проект данного документа (№ 2417) носит в целом технический характер и предусматривает уточнение в приложении названий комитетов, министерств и других ведомств, которые были изменены в течение последних полугода.

Также депутаты собираются принять во втором чтении законопроект № 2299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования». Он предусматривает отмену лицензирования около 100 специальностей, введение мотивационного письма при поступлении, учитывание достижений абитуриентов на международных олимпиадах, увеличение удельного веса творческих конкурсов, а также расширение доступа к высшему образованию для жителей временно оккупированных территорий.

Кроме того, первое чтение в Раде должен пройти президентский законопроект № 2412 «О разведке». Им предлагается установить административную ответственность за препятствование разведчикам выполнять возложенные на них полномочия. В проекте определено, что такие действия влекут наложение штрафа от пятнадцати (255 грн) до двадцати (340 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.