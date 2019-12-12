Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон-грата, сообщается на сайте МИД, передает РБК. Дипломаты должны покинуть страну в течение двух суток.
Ранее в российское Министерство иностранных дел вызвали посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра в знак протеста с решением правительства Германии от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата.
Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.
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