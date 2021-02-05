Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в акциях

Москва выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях, пишет EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

По информации портала, это было сделано во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Позже данную информацию подтвердили в МИД РФ, указав, что высылают трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии.

Несогласованные властями митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить оппозиционера.