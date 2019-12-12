СБУ провела обыски в «Энергоатоме»

Правоохранители провели обыски в ГП «Энергоатом» для проверки факта закупки оборудования для атомных электростанции (АЭС) по завышенным ценам, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«11 декабря 2019 года следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины провели ряд обысков в ГП НАЭК „Энергоатом“, по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия, которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам», — сказано в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, по версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн, предварительно приобретя их у производителей по цене в 4 раза меньше. С целью искусственного завышения стоимости продукции было изготовлено «псевдодоговоры» купли-продажи, бухгалтерскую и налоговую отчетность, использовано цепь предприятий «транзитеров».

«Сейчас принимаются неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности и возмещению ущерба государству. Досудебное расследование продолжается», — отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением № 1122 от 27 ноября 2019 года уволил Недашкоского с должности главы «Энергоатома». Временно исполняющим обязанности президента НАЭК назначен гендиректор Ривненской АЭС Павел Павлишин.

«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины.