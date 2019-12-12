Госорганы помогают рейдерам уничтожить бизнес автомобильной компании АИС

Во всем мире бизнес-конфликты имеют понятное для общества решение — переговоры, которые трансформируются в судебную плоскость, если не удается найти общий язык. Государство практически не вмешивается в отношения хозяйствующих субъектов.

В Украине же — другая логика бизнес-споров. С начала какого-либо заметного конфликта одна из сторон часто получает преимущество — лояльность государственных правоохранительных служб и органов юстиции. Противостоять такому давлению сложно, а порой — нереально. Симпатии или антипатии представителей государства почти всегда являются определяющими в достижении окончательного результата.

КРИЗИСНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В Украине новосозданные госинституты, призванные представлять общественный интерес в корпоративных конфликтах, часто перевоплощаются в контролеров чужих карманов. Они способны одним движением извлечь оттуда бумажник, опустошить его и сделать вид, что ничего не произошло.

Именно так развиваются события в бизнес-конфликте, одну сторону которого представляют торгово-сервисная сеть «АИС» и ее стратегические компании-партнеры (непосредственные заемщики), а другую — кредитор АО «УкрСиббанк» с партнером-коллектором — ООО «Украинская металлургическая компания», входящим в состав одной из ведущих бизнес групп страны.

Предыстория этого запутанного конфликта продолжается с 2006 года, когда УкрСиббанк и «АИС» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Впоследствии были подписаны кредитные договоры между банком и четырьмя компаниями — стратегическими партнерами «АИС», которая выступила поручителем. На то время эта торговая сеть и связанные с ней структуры — дилеры, производители и поставщики продукции, а также — компании-импортеры были ключевыми игроками автомобильного рынка. Там работали десятки тысяч людей, а общий оборот достигал миллиардных показателей.

В течение периода кредитования (2006-2009гг.) предприятия заемщики добросовестно обслуживали займы. Они вернули основную часть кредитов, регулярно выплачивая проценты за пользование заемными средствами. Впрочем, дата окончательного возврата кредитов пришлась на разгар мирового экономического кризиса. Курс гривны просел больше, чем в полтора раза, а спрос на новые автомобили обвалился в пять раз. Это повлияло на способность предприятий выполнять финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

На апрель 2009-го, когда соглашения подошли к концу, общий остаток невозвращенных средств составил 47,5 млн гривен (7% тела кредитов) и $39 млн (20% тела кредитов в долларах). Впрочем, с учетом уплаченных процентов эти соотношения составили менее 5% в гривне и 15% в долларах. Этот существенный момент указывает на наличие именно гражданско-правовых отношений между сторонами этого спора.

Кризис существенно подточили финансовое состояние предприятий-заемщиков. Но при этом они не отказывались от долгов. Кроме того, ситуация предусматривала быстрое законное решение. УкрСиббанк имел действующие договоры ипотеки и мог без согласований продать любой объект недвижимости. Ее стоимости было достаточно, чтобы погасить кредитную задолженность, избежав развития конфликта.

КОЛЛЕКТОРЫ, ДОЛГИ И УГОЛОВНЫЙ ШАНТАЖ

Впоследствии УкрСиббанк воспользовался правом на ипотечное взыскание в суде. Забегая наперед, отметим, что Хозяйственный суд Киева в марте 2014-го удовлетворил эти требования, обратив взыскание на объекты ипотеки по всем договорам.

Однако, в октябре 2013-го одновременно с подачей иска о взыскании ипотеки УкрСиббанк обратился в Следственное управление ГУ МВД Украины в Киеве с заявлением об уголовном правонарушении. Именно эти действия, как окажется позже, стали основой рейдерской атаки. Причем — как на собственные активы «АИС», так и — на арендованные независимыми дилерами, работавшими под брендом «АИС», а также — на объекты, право собственности которых принадлежит третьим лицам, не имеющим отношения к сети.

На тот момент возбуждение уголовного дела выглядело как инструмент давления кредитора. Ведь представители УкрСиббанка и «АИС» вели переговоры, чтобы решить спор на приемлемых для всех сторон условиях. Об этом свидетельствует подписание ими меморандумов в ноябре 2014-го и июле 2015 года, а также — соглашения об урегулировании отношений в марте 2016-го.

Важно, что в мае 2017 года истекли сроки предъявления исполнительного документа по решению суда. Задолженность уже нельзя было получить в публично-правом порядке. УкрСиббанк не воспользовался вовремя правом взыскания на предметы ипотеки, которое ему предоставил суд.

Погасить задолженность стало возможным исключительно по добровольному решению должников. Но несмотря на ограничения юридических инструментов, стороны пытались урегулировать финансовые вопросы. Кстати, в этот период заемщики решили аналогичные вопросы со всеми остальными кредиторами.

Но, в конце концов, стороны не пришли к общему пониманию и в ноябре 2017-го УкрСиббанк продал права требования по всем кредитным договорам ООО «Украинская металлургическая компания» (входит в сферу влияния одного из бывших владельцев УкрСиббанка). В соглашениях указано о передаче прав требования на общую сумму $39,3 млн и 47,5 млн гривен, а также — по начисленным процентов на $35,9 млн и 44 млн гривен. По мнению заемщиков, их насчитали безосновательно. Юристы считают, что УкрСиббанк не имел юридического права начислять проценты, поскольку еще в 2009-м предъявил всем заемщикам требования о возврате задолженности.

Показательным фактором является то, что стоимость компенсации за права требования по всем кредитным договорам составила всего $1,9 млн. Гривневые долги УкрСиббанк вообще передал безвозмездно. То есть коллекторы выкупили долг 2% от номинальной стоимости. Это является признаком того, что операция рассматривалась как крайне рисковая. Коллекторская компания приобрела безнадежную задолженность, которую нельзя было взыскать правовыми инструментами. Там понимали, что получить средства от должников можно только по их добровольному согласию, либо через неправомерное давление.

КАК КУПИТЬ ДОЛГ ЗА 2% СТОИМОСТИ И ТРЕБОВАТЬ ЗА НЕГО ПОЧТИ 5000%

Именно после этого всплыло уголовное производство 2013 года, которое стало инструментом давления государственной уголовно-правовой системы против «АИС» и ряда компаний-партнеров. Представители ООО «Украинская металлургическая компания» сомнительным путем получили статус потерпевшего по уголовному делу. Для этого следователь столичного главка Нацполиции 3 апреля 2018 вопреки положениям УПК открыл новое производство относительно событий и лиц, которые уже являются предметом расследования с октября 2013 года. А после этого он объединил два расследования в одно производство.

Таким образом «Украинская металлургическая компания» получила формальный статус потерпевшего. В соответствующем постановлении указано, что юридическим основанием стали заключенные с УкрСиббанком договора уступки права требования.

Юристы отмечают, что действия следователей грубо нарушают УПК Украины, который не предусматривает правопреемства статуса потерпевшего. Пострадавшим можно признать только лицо, которому непосредственно причинен вред в результате уголовного преступления. Но о каком вреде можно говорить в отношении коллекторской компании, которая не находилась в правоотношениях с заемщиками в период кредитования, осуществив рисковую операцию по приобретению безнадежной задолженности.

В заключении эксперта судебно-экономической экспертизы, которым обосновывают действия следователи, не приведено расчетов прямого вреда. Его оценили на основе договора банка и коллекторской компании, заключенного через девять лет после того события.

Это может свидетельствовать о низкой профессиональной квалификации эксперта или о его участии в конфликте в интересах одной стороны. Иначе невозможно объяснить причины, по которым тот определил размер ущерба коллектора в 2,2 млрд гривен, в то время, как реальные расходы на приобретение прав требования составили менее 50 млн гривен. И в результате разница между прямыми расходами и ожидаемым доходом составила космические, ничем не обоснованные 4400%.

КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЙДЕРЫ ОТЖИМАЮТ ИМУЩЕСТВО В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТОРОВ

В целом обвинения в мошенничестве, выдвинутые против бывших должностных лиц «АИС», которая не является заемщиком и не получала кредитные средства, выглядят юридически ничтожными. Согласно Уголовному кодексу и практики Верховного Суда получение средств по кредитному договору квалифицируется как мошенничество только, если лицо в момент получения кредита не собиралась его выполнять. Постановление Верховного Суда от февраля 2019-го определяет отсутствие оснований для привлечения заемщика к уголовной ответственности, если тот хотя бы частично вернул средства. В случае же с заемщиками УкрСиббанка выплачивались как тело займа, так и проценты. Кредитору вернули 100% кредитов в евро, 95% — в гривнах и 85% — в долларах.

Инкриминирование бывшим руководителям предприятий-заемщиков мошенничества может объясняться исключительно намерением государственно-частной рейдерской группировки завладеть чужими экономическими активами.

Первым их шагом стала попытка экономически задушить одного из важных игроков национального автомобильного рынка. Ведь как иначе объяснить природу действий государственных и частных субъектов, которые согласованно защищают интересы коллектора, не представляющего социально-экономического веса для страны и общества. Который совершил рискованную операцию, купил в обход рыночных процедур безнадежную задолженность, заплатил за нее 2% от номинальной стоимости и хочет сорвать джек-пот в виде 4400% прибыли...

В конце концов, данный замысел прояснился, когда торговую сеть «АИС» лишили экономических активов и без тендерных процедур передали их в управление ООО «ЖК Воздвиженка», входящей в ту же бизнес группу, что и ООО «Украинская металлургическая компания» (обе компании имеют единого конечного бенефициара). Системный бизнес, который определял деятельность целой отрасли, лишили возможности вести хозяйственную деятельность на 60 объектах недвижимости, которые были в ипотеке, а также — на 39 объектах, не обремененных ипотеками или другими запретами стоимостью в десятки миллионов долларов.

Попытки «АИС» обжаловать сомнительные действия должностных лиц, несмотря на безупречную юридическую позицию, оказались напрасными. На судей было оказано грубое давление. Рейдеры даже пытались привлечь в конфликт Президента Зеленского. Фактически главу государства склоняли встать на сторону одной коммерческой структуры в корпоративном конфликте с другой, что недопустимо для высшего должностного лица.

Действия уполномоченных государственных органов в конфликте невозможно объяснить законами, экономическими расчетами или здравым смыслом. Ведь они, вместо содействия в решении конфликта с участием потенциально одной из самых мощных корпораций страны, добивают ее в угоду коллекторам. При том, что она в отличие от последних, платит налоги, содержит рабочие места по всей стране, внедряет технологические инновации.

Рейдерская атака нанесла компании удар, от которого она до сих пор не оправилась. В результате проигрывает государство и общество, которые теряют на налогах, рабочих местах и ​​инновационном развитии.