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Банкиры ожидают снижения стоимости гривневых кредитов

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Банкиры ожидают снижения стоимости гривневых кредитов

Введение Национальным банком Украины с марта 2020 года дифференцированных требований к обязательному резервированию для банков в зависимости от валюты (понижение норматива резервирования в гривне до нуля и повышение в валюте до 10%) будет способствовать дедолларизации и снижению кредитных ставок в гривне, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

Как отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, снижение норм резервирования в гривне с одновременным увеличением в валюте облегчит банкам кредитование в гривне и усложнит в валюте. «В сложившихся условиях банки смогут быстрее понижать ставки по гривневым кредитам в сравнении с валютными. Соответственно, валютные депозиты, ставки по которым и так не высоки, станут еще менее привлекательными для банков, и это лишь подкрепит тенденцию к снижению их доходности», — сказала она.

Коробкова полагает, что изменение подходов к формированию банками резервов само по себе не решит проблему долларизации экономики, но будет способствовать уменьшению уровня долларизации.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло считает, что данное решение НБУ может привести к уменьшению депозитного портфеля банков в иностранной валюте.

«Идея снижения уровня долларизации экономики и поощрение к хранению сбережений в гривне — хорошая. Безусловно, при увеличении резервирования в валюте банки будут либо ещё больше снижать ставки по валютным вкладам, либо увеличивать ставки по кредитам в валюте при кредитовании импортеров. Однако не факт, что клиенты банков срочно кинутся менять имеющуюся у них иностранную валюту на национальную — слишком велико недоверие к банковской системе и свежа память о трехкратной девальвации курса гривни. Поэтому полагаю, что при снижении и так низких валютных депозитных ставок начнется отток депозитов в валюте и не случится их переток в гривневые вклады», — сказала банкир.

Директор департамента казначейства Пиреус Банкс Игорь Якобчук отметил, что данное решение центробанка будет подталкивать банки к снижению процентных ставок по валютным депозитам.

«Фактически при привлечении в иностранной валюте банки несут довольно ощутимые расходы, связанные с выполнением норм обязательного резервирования и отчислениями в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, сопоставимые примерно с 2,3-2,5% дополнительных расходов (помимо процентных расходов по депозитной ставке). Увеличение нормы обязательного резервирования в инвалюте будет „удорожать“ привлекаемые ресурсы и подтолкнет банки к последующему понижению процентных ставок по вкладам в инвалюте», — сказал он.

Директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс-Банка Артем Красовский полагает, что дифференцированный подход к обязательному резервированию будет способствовать снижению кредитных ставок в гривне.

«Снижение норматива резервирования в национальной валюте будет дополнительным и правильным шагом по интенсификации процесса снижения процентных ставок для заемщиков, поскольку позволит банкам удешевить ресурсную базу в среднем на 0,5-1 процентный пункт, при этом, без потери доходности для вкладчиков», — сказал он.

Красовский добавил, что, повышая норматив резервирования в иностранной валюте, регулятор стремится снизить долю валютных вкладов в банках и в целом снизить долларизацию экономики. «На фоне уверенной ревальвации национальной валюты в этом году, это удачное время для осуществления дальнейших шагов по повышению доверия к национальной валюте и снижению интереса к иностранной. С точки зрения влияния на валютный рынок — это должно способствовать укреплению курса гривни», — сказал он.

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Заместитель директора финансового департамента Укргазбанка Виктор Пастернак также полагает, что изменения в походах к резервированию будут способствовать более быстрому снижению ставок по кредитам в гривне: «Несомненно, такая политика будет способствовать дедоларизации. Ставки по кредитам в валюте будут расти, а по гривневым займам, наоборот, падать, так как в их стоимость будут закладывать новый уровень резервирования, но при этом на ставки в гривне также будет прямо влиять и понижение учётной ставки до 13,5% и ниже, согласно прогнозу Нацбанка», — сказал он.

банки, кредиты
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