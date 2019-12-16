Вакарчук обещает показать свой план деоккупации Крыма и Донбасса

Народный депутат Украины и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявляет о необходимости разработки внутри страны общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, отмечает, что в его команде уже над таким планом работают.

Об этом Вакарчук написал на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он подчеркнул, что только полное прекращение огня может открыть возможность для начала последующих договоренностей.

«Вспомните „красные линии“, за которые вышли люди на улице. Сначала безопасность, потом — что-либо другое. Голосование о „особый статус“ показало, что об этих „красные линии“ кое-кто начал забывать. И политсила президента и даже одна из политических сил, которая эти линии артикулировала», — сказано в сообщении.

По словам лидера «Голоса», внутри страны нужно начать разработку общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, который будет включать и безопасное, и политический, и экономический и социальный блоки.

«Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерами», — подытожил Вакарчук.

Вакарчук считает, что пока что Украина движется по плану, который придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой «формулой Штайнмайера».

«Мы должны это изменить. Нашей задачей должно быть достижение полного, всеобъемлющего, продолжительного прекращения огня и возвращения наших пленных и заложников. Точка», — написал нардеп.