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На инфраструктуру таможни в 2020 году потратят почти пол миллиарда

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На инфраструктуру таможни в 2020 году потратят почти пол миллиарда

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен — деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

Об этом заявил глава Государственной таможенной слуужбы Максим Нефьодов, передает hromadske.

«Мы работаем сейчас в рамках старого бюджета, а уже в новом бюджете на инфраструктуру заложено около 480 млн гривен. Это те средства, которые будут потрачены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропусков, на введение в эксплуатацию сканеров, на закупку 15 весов, где их не хватает», — рассказал Нефьодов.

По его словам, успешная реформа состоится только при условии, что работники на таможне будут получать рыночные зарплаты, и изменится сервис.

Кроме того, в рамках обновления ГТС более полутысячи работников не переведут в новой структуры — их уволят. Конкурсы на должности в обновленной таможне начинаются с конца декабря.

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«Очень важный фактор, который нам надо учитывать — это то, что нам надо полностью перенабирать персонал. Это не значит, что будут уволены абсолютно все. На таможне работает большое количество честных и профессиональных людей, но конечно, очень хотелось, чтобы все они прошли переаттестацию с точки зрения профессионализма, а также этики и добродетели», — добавил руководитель Таможенной службы.

Напомним, 8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

таможня, Максим Нефьодов
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