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Россия потратит $500 млн на модернизацию порта в Сирии

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В ближайшие четыре года Россия планирует выделить $500 млн на модернизацию сирийского порта Тартус, где с 2017 находится постоянная военно-морская база России. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов во время рабочего визита в Сирию. Его слова передает ТАСС.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт», — пояснил вице-премьер. Кроме того, в некоторых сирийских регионах планируют проложить новую железную дорогу через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив», отметил Борисов. По его словам, сейчас, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе уже создали 3,7 тыс. рабочих мест.

Соглашение о расположении российской военно-морской базы в районе порта Тартус Россия и Сирия подписали в начале 2017 года. Документ предполагает нахождение российских кораблей в сирийском порту на срок в 49 лет. Позднее, согласно соглашению, он будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении его прекращения.

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До 2017 года в Тартусе находился российский пункт материально-технического обеспечения, который остался там после распада СССР.

Россия, Сирия, Тартус
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