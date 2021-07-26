Войти
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов
инициатива
Разумков предлагает создать отдельный орган по определению олигархов
Зеленский подписал указ о противодействии двойному гражданству чиновников
официально
Зеленский подписал указ о противодействии двойному гражданству чиновников

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Минобразования назвали самые популярные среди абитуриентов специальности

488
В Минобразования назвали самые популярные среди абитуриентов специальности

Поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона заявлений. Наиболее популярными специальностями бакалавриата по количеству поданных заявлений являются филология, право, компьютерные науки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«По данным государственного предприятия „ИнфоРесурс“, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году ... Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений: Филология — 76371; Право — 67720; Компьютерные науки — 66123», — говорится в сообщении.

Среди других специальностей поступающие в вузы чаще выбирали Менеджмент — 62227 заявлений; Среднее образование — 44 136; Инженерию программного обеспечения — 43 618; Журналистику — 43215; Психологию — 39529; Экономику 37 — 464; Маркетинг — 36080 заявлений.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остались Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского«(46235).

Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 тыс. 873 электронных кабинета — это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и поданы 166 тыс. 534 заявления — это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Среди поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра популярны высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданных заявления), Национальный университет «Львовская политехника» (7738) и Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (7 061).

Читайте также: В Канаде йоркширский терьер спас девочку от койота втрое больше себя

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности: Право — 23404; Менеджмент — 11701; Среднее образование — 9280; Филология — 8528; Компьютерные науки — 8511; Психология — 6373; Экономика — 5845; Финансы, банковское дело и страхование — 5624; Публичное управление и администрирование — 4850; Компьютерная инженерия — 4058.

В Министерстве образования и науки напомнили, что обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.

абитуриенты, вступительная кампания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 июля 2021
Воскресенье, 25 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов – это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016