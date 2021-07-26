В Минобразования назвали самые популярные среди абитуриентов специальности

Поступающие на бакалавриат подали в вузы более 1 миллиона заявлений. Наиболее популярными специальностями бакалавриата по количеству поданных заявлений являются филология, право, компьютерные науки.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«По данным государственного предприятия „ИнфоРесурс“, зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Подано 1 млн 85 тыс. 679 заявлений, что почти на 7% больше, чем в прошлом году ... Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений: Филология — 76371; Право — 67720; Компьютерные науки — 66123», — говорится в сообщении.

Среди других специальностей поступающие в вузы чаще выбирали Менеджмент — 62227 заявлений; Среднее образование — 44 136; Инженерию программного обеспечения — 43 618; Журналистику — 43215; Психологию — 39529; Экономику 37 — 464; Маркетинг — 36080 заявлений.

Самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остались Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского«(46235).

Для поступления на магистратуру поступающими создано 64 тыс. 873 электронных кабинета — это почти на 6% больше, чем в 2020 году, и поданы 166 тыс. 534 заявления — это почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Среди поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра популярны высшие учебные заведения: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (11 483 поданных заявления), Национальный университет «Львовская политехника» (7738) и Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (7 061).

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности: Право — 23404; Менеджмент — 11701; Среднее образование — 9280; Филология — 8528; Компьютерные науки — 8511; Психология — 6373; Экономика — 5845; Финансы, банковское дело и страхование — 5624; Публичное управление и администрирование — 4850; Компьютерная инженерия — 4058.

В Министерстве образования и науки напомнили, что обнародование рейтинговых списков в учреждения высшего образования на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.