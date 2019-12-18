Джонсон запретил британским министрам ехать на форум в Давос

Британский премьер Борис Джонсон запретил министрам участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в Даунинг-стрит.
По словам собеседника газеты, сам Джонсон, который хочет сосредоточиться на «приоритетах британского народа», также не намерен посещать форум. Основное внимание премьер намерен уделить осуществлению выхода Великобритании из ЕС к 31 января и ситуации с британской Национальной системой здравоохранения.
Эту информацию подтвердил источник The Times, заявив, что власти Великобритании считают приоритетом работу во благо людей, а не «распитие шампанского с миллиардерами». «Форум в Давосе пройдет в конце января, как раз к этому времени мы готовимся покинуть ЕС. Основное внимание будет уделено Brexit», — сказал собеседник.
На предыдущий Всемирный экономический форум отказалась ехать предшественница Джонсона Тереза Мэй. Такое решение ее пресс-секретарь объяснил необходимостью вести переговоры по Brexit.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016