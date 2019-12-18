Гончарук не видит проблем в том, что из Минздрава уходят «люди Супрун»

Увольнения должностных лиц Министерства здравоохранения является нормальным процессом, а не проблемой.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, сообщает Укринформ.
«За эти сто дней (работы правительства — ред.) уволены по собственному желанию или по другим причинам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю», — сказал Гончарук.
По его словам, это нормальный рабочий процесс.
Глава правительства заверил в том, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медицинской реформы.
Как сообщалось, 17 декабря заместитель министра здравоохранения Младена Качурец заявила, что уходит с поста «по собственному желанию». Об увольнении также сообщил генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016