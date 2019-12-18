Гончарук не видит проблем в том, что из Минздрава уходят «люди Супрун»

Увольнения должностных лиц Министерства здравоохранения является нормальным процессом, а не проблемой.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, сообщает Укринформ.

«За эти сто дней (работы правительства — ред.) уволены по собственному желанию или по другим причинам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю», — сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заверил в том, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медицинской реформы.

Как сообщалось, 17 декабря заместитель министра здравоохранения Младена Качурец заявила, что уходит с поста «по собственному желанию». Об увольнении также сообщил генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита.